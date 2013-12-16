КВУ і ЦВК вважають, що немає підстав не визнавати результатів виборів

На цей час немає підстав ставити під сумнів результати волевиявлення виборців на повторних виборах у 5 округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.

“По суті, на цей час немає підстав ставити під сумнів результати волевиявлення виборців у 5 округах. Скарг або повідомлень про суттєві порушення, які могли вплинути на підрахунок голосів виборців, хід голосування або на результати голосування до цього часу в ЦВК немає”, - заявив під час брифінгу Охендовський.

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Він також зазначив, що підрахунок протоколів ДВК дає серйозні підстави сподіватись, що протоколи ОВК можуть надходити до Центрвиборчкому сьогодні ввечері або не пізніше, ніж завтра зранку.

Охендовський нагадав, що протоколи надійдуть до ЦВК від ОВК разом з протоколами усіх дільничних виборчих комісій відповідних виборчих округів на підставі опрацювання цих документів з відповідними актами, заявами скаргами, або іншими повідомленнями суб'єктів виборчого процесу.

Голова ЦВК також нагадав, що офіційні результати повторних виборів у 5 округах мають бути встановлені до 30 грудня.

“Сподіваюсь, що це буде зроблено набагато раніше”, - додав Охендовський.

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В Комітеті виборців України також не бачать підстав для невизнання результатів повторних виборів народних депутатів у 5 одномандатних округах, хоча і звертають увагу на численні порушення.

Про це заявив голова КВУ Олександр Черненко на прес-конференції в УНІАН.

“Немає правових підстав для не встановлення результатів виборів, але технологія — підкуп виборців — вплинула на цей результат, і перш за все у №194 та №223 виборчих округах”, - сказав Черненко.

На думку голови КВУ, вибори відбулися в умовах, які не відповідають принципам і стандартам демократичних виборів.

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Головними проблемами в день голосування та під час підрахунку голосів КВУ називає: підкуп виборців, здійснення контролю за голосуванням, винесення бюлетенів за межі дільниці, присутність сторонніх осіб безпосередньо на дільницях або біля них, перешкоджання роботі спостерігачів.

КВУ відзначає загальну несприятливу атмосферу, в якій відбувалися вибори у всіх 5 округах, через присутність біля дільниць та приміщень окружних виборчих комісій великої кількості невстановлених осіб, блокування працівниками правоохоронних органів штабу кандидата Миколи Булатецького у в.о. №194.

КВУ занепокоєний безпідставним затягуванням підрахунку голосів окружною виборчою комісією у в.о. №94 та №223 і закликає членів ОВК якнайшвидше встановити результати виборів в цих округах.

КВУ закликає Центральну виборчу комісію належним чином розглянути всі скарги, що надійшли до комісії, а правоохоронні органи ретельно розслідувати кожен задокументований факт підкупу виборців.