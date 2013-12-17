Рибак закрив засідання парламенту до середи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни ВР після перемовин з опозиційними депутатами.

Голова ВР зауважив, що не відкривав вечірнє засідання, тому й не закриває його.

“Давайте сьогодні закінчимо розгляд питань і роботу Верховної Ради”, - сказав Рибак.

На завтрашньому засіданні, яке, як нагадав Рибак, розпочнеться о 10.00, пропонується розглянути 150 проектів постанов про місцеві вибори.

Крім того, додав голова ВР, у середу планується розгляд усіх тих питань, які на цей день планувала опозиція.

“Я бажаю всім добра і до зустрічі завтра о 10-й годині ранку”, - сказав Рибак.

Нагадаємо, раніше опозиція заблокувала трибуна та президію парламенту.