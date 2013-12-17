Рибак закрив засідання парламенту до середи
16:47, 17 грудня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про завершення роботи парламенту до середи.
Рибак закрив засіданняя ВР до середи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни ВР після перемовин з опозиційними депутатами.
Голова ВР зауважив, що не відкривав вечірнє засідання, тому й не закриває його.
“Давайте сьогодні закінчимо розгляд питань і роботу Верховної Ради”, - сказав Рибак.
На завтрашньому засіданні, яке, як нагадав Рибак, розпочнеться о 10.00, пропонується розглянути 150 проектів постанов про місцеві вибори.
Крім того, додав голова ВР, у середу планується розгляд усіх тих питань, які на цей день планувала опозиція.
“Я бажаю всім добра і до зустрічі завтра о 10-й годині ранку”, - сказав Рибак.
Нагадаємо, раніше опозиція заблокувала трибуна та президію парламенту.
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