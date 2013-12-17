Опозиція знову заблокувала трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебувають близько 20 депутатів: зокрема, від “Свободи” - Андрій Іллєнко, від ”Батьківщини” - Ксенія Ляпіна, Людмила Денисова, Олександра Кужель та Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці опозиційні народні депутати заблокували президію і трибуну ВР. Голова парламенту Володимир Рибак відкрив засідання із сесійної зали і майже відразу - закрив.