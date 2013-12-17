Опозиція знову заблокувала трибуну та президію парламенту

16:09, 17 грудня 2013
Політика
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Представники опозиції знов заблокували трибуну та президію Верховної Ради.   

Опозиція знову заблокувала трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебувають близько 20 депутатів: зокрема, від “Свободи” - Андрій Іллєнко, від ”Батьківщини” - Ксенія Ляпіна, Людмила Денисова, Олександра Кужель та Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці опозиційні народні депутати заблокували президію і трибуну ВР. Голова парламенту Володимир Рибак відкрив засідання із сесійної зали і майже відразу - закрив.

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