Опозиція знову заблокувала трибуну та президію парламенту
16:09, 17 грудня 2013Політика
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Представники опозиції знов заблокували трибуну та президію Верховної Ради.
Опозиція знову заблокувала трибуну та президію парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебувають близько 20 депутатів: зокрема, від “Свободи” - Андрій Іллєнко, від ”Батьківщини” - Ксенія Ляпіна, Людмила Денисова, Олександра Кужель та Арсен Аваков.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці опозиційні народні депутати заблокували президію і трибуну ВР. Голова парламенту Володимир Рибак відкрив засідання із сесійної зали і майже відразу - закрив.
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