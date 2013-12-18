Німеччина критикує Росію за дії щодо України

Ветеран соціал-демократичної партії Німеччини повернувся до уряду у вівторок на посаду, яку обіймав під час роботи першої "великої коаліції" на чолі з канцлером Меркель у 2005-2009 роках, передає ВВС Україна.

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"Просто скандально те, як Росія скористалася економічними негараздами України у власних цілях, а також щоб не допустити підписання угоди про асоціацію з ЄС, - сказав Штайнмаєр. - Звичайно, насильницькі дії українських сил безпеки щодо мирних демонстрантів є також скандальними".

У своєму першому виступі на посаді міністра закордонних справ найпотужнішої країни ЄС пан Штайнмаєр сказав, що у четвер відвідає Польщу, де обговорить ситуацію довкола України.