Уряд планує підписати п'ять угод з ЄС - Азаров

«Наш уряд у плановому режимі продовжить системну роботу з європейською інтеграцією. Сьогодні уряд дає зелене світло для підписання п'яти угод між урядом України і ЄС, у тому числі Рамкової угоди про підтримку угод між Україною та ЄС, спрямованих на запровадження інституційних реформ у рамках програми "Східне партнерство", - сказав він.

Азаров додав, що також ідеться про підписання програми "Місцевий розвиток", орієнтованої на громадськість, програми підтримки України щодо управління міграційними процесами та надання притулку, в межах чого буде реалізовано три проекти, спрямовані на посилення інституційної спроможності та ефективності роботи Державної міграційної служби, покращення її матеріально-технічних та інфраструктурних можливостей, щорічних програм співпраці ЄС з Україною щодо дій з ядерної безпеки, продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України, яка передбачає зменшення забруднення навколишнього середовища теплоенергетичними установками, поліпшення якості нафтопродуктів і впровадження системи контролю якості з метою запровадження стандартів Євро-4, Євро-5, а також підвищення енергетичної безпеки.

«Ось практичні кроки по співробітництву з ЄС. Таку кропітку роботу урядових структур в умовах постійно зростаючої глобальної конкуренції не замінять ніякі майданні гасла і резолюції, шановні колеги», - резюмував Азаров.