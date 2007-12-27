Ющенко переконаний, що Богатирьова відмовилась від хвороби регіоналізму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні таких заходів як з’їзд, що проходив у 2004 році в Сєвероднецьку, не повториться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції.

«Я переконаний, що Сєвєродонецьк не повториться. Ми це вже пройшли», - сказав він.

При цьому Президент додав, що Раїса БОГАТИРЬОВА (член Партії регіонів, яка брала участь у з’їзді в Сєверодонецьку – УНІАН) це одна з тих, хто, на його думку, вже давно відмовилась від «хвороби регіоналізму».

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада ц.р. голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО повідомив про ініціативу провести у Сєвєродонецьку другий з’їзд депутатів усіх рівнів. За його словами, на з’їзд запропоновано винести гуманітарні та мовні питання, орієнтовно він відбудеться у січні-лютому наступного року.

Звернення ініціативної групи з проведення з’їзду підписали голови Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської облрад В.ГОЛЕНКО, Василь САЛИГІН, Володимир ДЕМЬОХІН, Юрій ВІЛКУЛ та Олександр УДОВИЧЕНКО; перший заступник голови Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ, мери Сімферополя та Миколаєва Геннадій БАБЕНКО і Володимир ЧАЙКА, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО, а також народний депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2004 року у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся з`їзд депутатів та державних службовців різних рівнів східних, південних та деяких інших областей України. На цьому зібранні у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики щодо порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.