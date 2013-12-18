Знаменитий водоспад Вікторія вирішили перейменувати

У Зімбабве вирішили перейменувати знаменитий водоспад Вікторія на річці Замбезі.

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Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на африканські ЗМІ, правляча партія Зімбабве - ЗАНУ-ПФ - оприлюднила план назвати визначну туристичну пам'ятку Мосі-оа-тунья ("Гуркотливий дим"). Так водопад одвіку називають корінні жителі.

На думку ЗАНУ-ПФ, Зімбабве не може дозволити собі продовжувати прославляти колоніалізм після 30 років незалежності. Водопад було названо на честь британської королеви Вікторії мандрівником і місіонером Давидом Лівінгстоном, який відкрив його для європейців у XIX столітті. Водопад, висота якого становить 108 м, а ширина - близько 1,8 км., вважається одним з чудес світу.

Глава Асоціації ветеранів борців за незалежність Зімбабве Джабулані Сібанда заявив, що рішення про перейменування прийнято і переглядатися не буде.

Влада Зімбабве вважає, що треба змінити колоніальні назви, які все збереглися в країні, на місцеві.