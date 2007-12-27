Богатирьова не коментує ситуацію у Партії регіонів
20:42, 27 грудня 2007Політика
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...а Балога - коментує жартома
Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА не коментує ситуацію у Партії регіонів у зв’язку з призначенням її на цю посаду.
Як передає кореспондент УНІАН, на численні запитання журналістів щодо можливого розколу в партії вона лише вітала їх з Новим роком.
Натомість замість неї жартома відповів глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА: «Який розкол? Це - цементування».
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