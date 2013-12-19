Азаров: Україна зацікавлена у швидкому вирішенні всіх питань з ЄС та Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, на цьому наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з депутатом Національної асамблеї Франції Тьєрі Мар’яні.

«Нам необхідно якомога швидше врегулювати всі питання в трикутнику інтересів Україна-ЄС-РФ», - сказав глава уряду.

Говорячи про необхідність узяти паузу у процесі євроінтеграції, прем’єр навів такий приклад: “Автомобіліст рухається дорогою і розраховує за певний час доїхати до певного населеного пункту, аж зненацька погода зіпсувалася, пішов дощ зі снігом, і дорога стала слизькою. Досвідчений автомобіліст у такому разі знижує швидкість, а якщо погодні умови стають такими, що їхати небезпечно, – навіть зупиняється».

Азаров укотре наголосив, що євроінтеграція залишається ключовим пріоритетом України, й уряд щотижня ухвалює нормативні акти, які наближають Україну до стандартів ЄС.

У свою чергу французький депутат зазначив: «На Заході часто забувають, що в Україні Президент і парламент обрані на законних підставах, і ця законність була визнана на міжнародному рівні. І якщо маніфестанти блокують країну за рік до виборів, це можна розцінювати як спробу м’якого державного перевороту».