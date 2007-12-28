Кириленко і Кириленко подали проект закону про скасування недоторканності

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про скасування депутатської недоторканності.

Законопроект «Про внесення зміни до Закону України "Про статус народного депутата України", авторами якого є лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО та лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, розміщений на сайті парламенту.

Зокрема, законопроектом пропонується скасувати статтю 27 Закону України "Про статус народного депутата України". Нею передбачено, що народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. Крім того, депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, його жилого чи службового приміщення, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Статтею також передбачено, що особливості порядку притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією України, цим Законом та законом про Регламент Верховної Ради України.