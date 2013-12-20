Засідання ВР відкрито, до сесійної зали прийшли члени уряду

Ранкове засідання Верховної Ради відкрито. До сесійної зали зайшли члени уряду, але без Азарова і Арбузова.

Як передає кореспондент УНІАН, щоправда, на даний час немає ні прем'єр-міністра України Миколи Азарова, ні першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Станом на 10.03 засідання ВР не розпочалося.

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