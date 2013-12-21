Мітингувальники зробили косметичний ремонт у Київраді (фото)

У ніч на середу активісти Штабу революції, який розташувався в мерії, зробили косметичний ремонт на третьому поверсі. Саме там знаходиться кабінет заступника голови КМДА Віктора Коржа, двері якого обписали лайками. Постраждали й стіни на поверсі, повідомляє Сегодня.

«Ремонт робили троє активістів. Написи з дверей і табличок стерли розчинником, а стіни зафарбували. Постраждалі двері кабінетів поки змінювати не будемо, на це потрібен дозвіл тих людей, які в цих кабінетах працюють», - говорить комендант КМДА Андрій Странніков. Він зазначив, що після акту вандалізму посилено охорону і крім працівників КМДА, на поверхи вище другого ніхто не допускається.

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Нарешті вирішено проблема зі сміттям. Близько 5 днів його не вивозили. Через те, що комунальники не можуть під'їхати до КМДА, його не вивозять. З п'ятниці сміття забирає приватна компанія. За словами її керівника - безкоштовно. Як нам розповіли, тільки з КМДА було вивезено понад 40 мішків відходів.

У КМДА повідомили, що дійсно є труднощі: «Понад 20 контейнерів змонтували в барикади і людям нікуди викинути сміття, а комунальна техніка не може проїхати».