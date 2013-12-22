На Майдані оголосили про створення Народного об’єднання "Майдан"
13:57, 22 грудня 2013Політика
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Лідери опозиції закликали учасників акції протесту на Майдані Незалежності у Києві створити громадську організацію Народне об'єднання "Майдан”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцени на Майдані оголосили опозиційні лідери Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Олександр Турчинов.
“Ми тут, на Майдані оголошуємо про створення загальнонаціональної громадської організації Народне об'єднання "Майдан”, - сказав Тягнибок.
При цьому він закликав тих людей, які з різних причин змушені повертатися зі столиці додому, створювати осередки такого об’єднання у своїх населених пунктах.
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