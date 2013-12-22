На Майдані оголосили про створення Народного об’єднання "Майдан"

Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцени на Майдані оголосили опозиційні лідери Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Олександр Турчинов.

“Ми тут, на Майдані оголошуємо про створення загальнонаціональної громадської організації Народне об'єднання "Майдан”, - сказав Тягнибок.

При цьому він закликав тих людей, які з різних причин змушені повертатися зі столиці додому, створювати осередки такого об’єднання у своїх населених пунктах.