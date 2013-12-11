Влада планує притягнути до кримінальної відповідальності лідерів опозиції - Москаль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Москаля.

«З достовірних джерел, наближених до Адміністрації Президента, Генпрокуратури й МВС, стало відомо, що готується вручення повідомлень про підозру у скоєнні злочинів по відкритих кримінальних провадженнях одинадцятьом народним депутатам, а також подання до Верховної Ради щодо згоди на притягнення цих нардепів до кримінальної відповідальності», - заявив Москаль.

Читайте також: Азаров пояснив затримки у соцвиплатах "діями безвідповідальних політиканів"

За його словами, йдеться про лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока, Олександра Турчинова.

«Мова про Яценюка, Турчинова, Тягнибока, Мірошниченка та інших. Єдине, що гальмує цей процес, - те, що у влади поки немає 226 голосів у ВР. Фракція комуністів дала згоду на голосування, але ще не вистачає 26 голосів серед Партії регіонів і позафракційних», - зазначив Москаль.

За його словами, «зараз іде шалена обробка депутатів (серед ПР і позафракційних, котрі раніше голосували синхронно з владою), котрі не згодні з силовим і репресивним вирішенням питання».

Москаль додав, що подання в ВР «може бути направлене в будь-який день на наступному пленарному засіданні. Головне - чи знайде влада необхідні 226 голосів, і чи не буде заблоковано Раду до Нового року».