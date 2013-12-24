МЗС розгляне пропозицію нардепа про заборону на в'їзд в Україну Саакашвілі і 36 іноземцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожара сказав сьогодні на прес-конференції.

“Що стосується пана Царьова, він народний депутат України, він вправі звертатися до державних органів, пропонувати. Наскільки я знаю, він надіслав свій запит, МЗС його розгляне і дасть відповідь пану Царьову”, - сказав Кожара.

Відповідаючи на уточнююче запитання, що саме буде розглядати МЗС, Кожара зазначив: “Я його ще не бачив (списку іноземців, яким Царьов пропонує заборонити в’їзд до України - УНІАН), я прочитав про це в Інтернеті». «Коли ми побачимо - ми розглянемо безпосередньо запит”, - сказав міністр.

Кожара зазначив, що в Україні існує закон про статус іноземців та осіб без громадянства і п.3 ст. 13 цього закону визначає перелік органів, які ухвалюють рішення про заборону в'їзду іноземців та осіб без громадянства до України.

За словами Кожари, до таких органів належить СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Державна прикордонна служба, Державна служба міграційного контролю.

Кожара зазначив, що відповідно до цього закону, іноземцям і особам без громадянства може бути відмовлено у в'їзді в Україну з міркувань національної безпеки і забезпечення громадського порядку.

“Це не просто право, це їх (відповідних органів - УНІАН) обов'язок відповідним чином реагувати”, - сказав Кожара.

“Іноземним громадянам не дозволяється в цій країні брати участь в тих діях, де порушуються закони і в діях, які становлять небезпеку національним інтересам України”, - додав Кожара.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на газету "КоммерсантЪ-Украина", народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов стверджує, що МЗС та СБУ задовольнили його запит про заборону в'їзду в Україну 36 осіб, серед яких колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, громадяни США і країн ЄС.

У запиті Царьов написав: "Викликає цілком резонні побоювання почастішання візитів зарубіжних політтехнологів і фахівців із протестної активності, чия діяльність перетворюється на загрозу національній безпеці". До документа він додав список "осіб, які в рамках консультативної роботи опозиції" отримують можливість реалізувати "політичні інтереси інших країн".

Пізніше в МЗС сказали, що не коментуватимуть інформацію про заборону на в'їзд в Україну 36 іноземцям.

«МЗС немає в переліку відомств, які мають право заборонити іноземцям в'їзд в Україну, і тому ми це не коментуємо», - зауважили в МЗС.