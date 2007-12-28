Середньостатистичного українця найбільше дратує Тимошенко (опитування)

Щотижня за допомогою соціологічних опитувань всеукраїнський тижневик «Профіль» з`ясовував пристрасті і переваги українців, дізнавався, як вони живуть, і що люблять. Колективний портрет жителя великого міста дозволяє судити про тенденції в країні. Немилосердний, патріотичний, такий, що не читає, сміливий – це тільки деякі загальні риси середньостатистичного українського городянина.

Можливо, найнесподіванішими виявилися результати опитування про переваги в професії – найменше престижною, окрім роботи двірника (23,5%), «умовний житель великого міста» назвав працю вчителя (11,8%). Також не любить він рекламу: була б його воля – заборонив би у будь-якому вигляді. І лише 17% опитаних позбавилися би раз і назавжди реклами політичної.

А ось гроші про чорний день середньостатистичний городянин не відкладає – цю позицію обрало майже 40%. Серед тих, хто все ж таки накопичує – третина довіряє заощадження банкам, а 22,5% – зберігають їх вдома.

Не надто розщедрюється середньостатистичний городянин і на своє здоров`я – на медичні потреби віддає до 50 грн. кожного місяця. І лише кожен п`ятий дозволяє собі суму до 100 грн. Заощаджують і на їжі духовній – майже половина взагалі не купує книжки, а серед тих, хто все ж таки собі дозволяє букіністичні радощі, третина обходиться малими коштами, щомісячно купують літературу на суму до 50 грн.

Один із найпоширеніших острахів українців – про майбутнє дітей. Найбільше вони стурбовані рівнем розповсюдження наркоманії (близько 55%), і вільним продажем алкоголю і тютюнових виробів – так відповіли майже 46%.

Не влаштовує українців багато що, у тому числі і мери їхніх міст. Кияни і харків`яни більше за інших незадоволені міськими головами. Михайла Добкіна змінило б 59,1% городян, Леоніда Черновецького – 58%.

А ось серед політиків першого ешелону найбільше дратує середнього українця Юлія Тимошенко – вона набрала 30,5%. Далеко позаду її Віктор Янукович – близько 17%.

Також вельми несподівані результати принесло опитування про традиційне милосердя українців. Як з`ясувалося, середньостатистичний городянин не подає милостиню! Тільки кожен третій кидає монети жебракам, близько 20% надає не фінансову допомогу (одяг, іграшки і інше), і лише 3% співгромадян переказує гроші до добродійних фондів. Також наш герой рідко ходить до церкви – лише 2,3% українців відвідують її кілька разів на тиждень, а ось кожен п`ятий наш співвітчизник (22,1%) взагалі не буває в храмі.

Але ми патріотичні! Переважна більшість опитаних для свого другого народження знову обрали б Україну, і свою другу половинку вважає за краще шукати на батьківщині.