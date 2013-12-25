Азаров: Столичні бюджетники не одержать зарплату за листопад-грудень

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Вчора опозиційні народні депутати взяли моду абсолютно незаконно втручатися в повноваження місцевих органів влади і зірвали засідання Київради. Уряд ухвалив рішення і виділив додатково Києву 130 мільйонів гривень з бюджету, як дотацію, на виплату зарплат бюджетникам. Але це рішення мало бути затверджене на засіданні Київради, яке було зірвано», - зазначив прем'єр.

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Таким чином, за його словами, «столичні бюджетники не одержать зарплату за листопад-грудень».

«Лікарі, вчителі, водії тролейбусів, трамваїв, автобусів, всі бюджетники перед новорічними святами залишаються без грошей», - сказав Азаров.

Він наголосив, що свої функції не виконують деякі місцеві ради західних регіонів, які також піддають людей небезпеці не одержати зарплати і соціальні виплати.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням секретаря Київради Галини Гереги від 23 грудня було призначено на 24 грудня засідання сесії Київради. У розпорядженні йшлося про те, що Київрада збирається “враховуючи винятковість термінового розгляду невідкладних питань з метою забезпечення життєдіяльності господарського комплексу міста Києва”. Проте Герега закрила сесію Київради через 10 хвилин після відкриття. У зал у будівлі Солом’янської райдержадміністрації, де проводилося засідання, зайшли близько 20 народних депутатів. Вони вимагали пояснити, чому їх не пускали на засідання. Трибуна, на якій перебувала Герега, була оточена представниками ЗМІ і народними депутатами.