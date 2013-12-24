Голубченко: ми шукаємо можливості виплатити зарплати киянам до Нового року

Про це розповів журналістам під час брифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко. За його словами міська влада продовжує консультації з урядом, щоб знайти вихід і встигнути цього року направити вже виділені з держбюджету гроші на виплати киянам.

"Якби сьогодні вранці на сесії було прийнято рішення, то вже сьогодні ввечері люди почали б отримувати гроші. Але сесію зірвали, і нам доводиться шукати інші рішення", - розказав Голубченко.

"Ми ведемо консультації з усіх напрямків. Я дзвонив прем'єр-міністру, і він по телефону дав доручення, ми зараз активно працюємо з Мінфіном. Можливо, буде задіяний бюджетний комітет Верховної Ради. Ми повинні зробити все, щоб люди отримали зароблене, можливо це буде 30 або 31 грудня", - додав він.

Він також зазначив, що тема виплат людям повинна бути першочерговим для всіх органів влади і звинуватив у зриві сесії Київради чотирьох нардепів від опозиції.

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"Я не знаю більш важливих питань, ніж ті, що стосуються забезпечення нормального життя людей. Саме ці питання і повинні були розглядатися на сесії. Зібралося депутатська більшість, обрали лічильну комісію, ухвалили порядок денний, проголосували за перше запитання. Але потім втрутилися люди, які загралися в політику, люди, які мають одну мету - влада", - заявив Голубченко.

"Люди, які спочатку «мирно» захопили будівлю КМДА, потім «мирно» побудували барикади, сьогодні «мирно» зірвали сесію. Я повинен назвати тих, хто це зробив - це народні депутати Мірошниченко, Бригинець, Павловський, Іллєнко, Одарченко. Я був упевнений, що не знайдеться політиків, які готові підняти руку на соціальні питання. Але вони знайшлися", - зазначив перший зам голови КМДА.