Голубченко: ми шукаємо можливості виплатити зарплати киянам до Нового року
На даний момент не знайдено можливостей, які дозволили б виплатити вчителям та лікарям надбавки і розрахуватися з боргами по зарплатах перед «Київпастрансом» без відповідного рішення органу самоврядування київської громади.
Про це розповів журналістам під час брифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко. За його словами міська влада продовжує консультації з урядом, щоб знайти вихід і встигнути цього року направити вже виділені з держбюджету гроші на виплати киянам.
"Якби сьогодні вранці на сесії було прийнято рішення, то вже сьогодні ввечері люди почали б отримувати гроші. Але сесію зірвали, і нам доводиться шукати інші рішення", - розказав Голубченко.
"Ми ведемо консультації з усіх напрямків. Я дзвонив прем'єр-міністру, і він по телефону дав доручення, ми зараз активно працюємо з Мінфіном. Можливо, буде задіяний бюджетний комітет Верховної Ради. Ми повинні зробити все, щоб люди отримали зароблене, можливо це буде 30 або 31 грудня", - додав він.
Він також зазначив, що тема виплат людям повинна бути першочерговим для всіх органів влади і звинуватив у зриві сесії Київради чотирьох нардепів від опозиції.
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"Я не знаю більш важливих питань, ніж ті, що стосуються забезпечення нормального життя людей. Саме ці питання і повинні були розглядатися на сесії. Зібралося депутатська більшість, обрали лічильну комісію, ухвалили порядок денний, проголосували за перше запитання. Але потім втрутилися люди, які загралися в політику, люди, які мають одну мету - влада", - заявив Голубченко.
"Люди, які спочатку «мирно» захопили будівлю КМДА, потім «мирно» побудували барикади, сьогодні «мирно» зірвали сесію. Я повинен назвати тих, хто це зробив - це народні депутати Мірошниченко, Бригинець, Павловський, Іллєнко, Одарченко. Я був упевнений, що не знайдеться політиків, які готові підняти руку на соціальні питання. Але вони знайшлися", - зазначив перший зам голови КМДА.