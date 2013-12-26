Журналісти та громадськість пікетують МВС, вимагаючи відставки Захарченка
14:06, 26 грудня 2013Політика
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Біля Міністерства внутрішніх справ громадські активісти і журналісти проводять пікетування з вимогою відставки Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ та з вимогою об’єктивного розслідування справи про побиття журналістки Тетяни Чорновол.
У дворі міністерства стоять «беркутівці»
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках фотографії Чорновіл.
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Вхід до приміщення МВС зачинено з середини, його охороняють близько 10 міліціонерів у звичайній формі. Окрім того, у дворі міністерства стоять «беркутівці» в шоломах та захисних обладунках.
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