Журналісти та громадськість пікетують МВС, вимагаючи відставки Захарченка

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках фотографії Чорновіл.

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Вхід до приміщення МВС зачинено з середини, його охороняють близько 10 міліціонерів у звичайній формі. Окрім того, у дворі міністерства стоять «беркутівці» в шоломах та захисних обладунках.