Яценюк: парламент насамперед візьметься за сільське господарство

15 січня Верховна Рада України розпочне роботу із розгляду законопроектів щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК

Він наголосив, що законопроектами мають бути передбачені кроки щодо стимулювання розвитку АПК, які не суперечать вимогам вступу України до Світової організації торгівлі.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що сьогодні ВР доручила уряду до 15 січня підготувати такі пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, згідно з календарним планом роботи першої сесії ВР, наступне засідання парламенту відбудеться 15 січня.