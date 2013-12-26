У Харкові завтра суд продовжить розгляд справи ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 10.00.

Головуючий суддя – Костянтин Садовський.

На тему: Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесено на 27 грудня

Попереднє засідання в справі ЄЕСУ, 6 грудня, тривало близько 30 хвилин і потім було оголошено перерву до 27 грудня через на відсутність на засіданні підсудної Тимошенко, яка проходить стаціонарне лікування в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Захист екс-прем’єра на цьому засіданні вкотре клопотав про закриття справи ЄЕСУ, посилаючись на те, що ця справа вже була закрита і законність цього рішення підтверджував Верховний суд України.

У свою чергу суддя Садовський залишив клопотання без розгляду і зазначив, що воно буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за присутності підсудної Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Юлії Тимошенко кримінальну справу.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Тимошенко в 1995-1997 роках очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України». Засідання Київського районного суду Харкова в справі про порушення в діяльності корпорації переносяться з квітня 2012 року через відсутність Тимошенко на засіданнях з огляду на проходження нею стаціонарного лікування.