Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесено на 27 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Під час судового засідання представники держобвинувачення, посилаючись на неможливість продовження суду за відсутності підсудного, запропонували перенести слухання.

У свою чергу сторона захисту вкотре поставила перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину. Захисники підкреслили, що Тимошенко подавала до суду відповідну заяву з проханням розглядати це клопотання за її відсутності.

За словами захисників, справа ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний суд України 11 листопада 2005 року.

Захисник Сергій Власенко підкреслив, що Тимошенко не може бути суб’єктом цього злочину, оскільки на час, якого стосуються обвинувачення, вона не була посадовою особою ЄЕСУ, а, за законом, до відповідальності за цією статтею можуть притягуватися тільки посадовці.

«У суду є всі підстави саме на цій стадії судового процесу розглянути це клопотання (клопотання про закриття справи ЄЕСУ – УНІАН)», - підкреслив захисник Власенко.

Він наголосив, що Європейський суд із прав людини прийняв до розгляду скаргу Тимошенко.

Власенко також попросив Садовського винести окрему ухвалу щодо дій спецпідрозділу «Грифон», який, за словами Власенка, «не забезпечує порядок у суді». Захисник наголосив, що невідомі облили його зеленкою в приміщенні суду, а працівники «Грифону» не намагалися активно їм протидіяти.

Захисник Олександр Плахотнюк також наголосив на неприпустимості того, що в приміщенні суду невідомі скоюють напад на захисника. Він закликав відкрити кримінальне провадження за цим фактом.

У свою чергу Андрій Кожем’якін, виступаючи на судовому засіданні, звернувся до лідерів демократичних країн із закликом «перейти до рішучих дій щодо режиму Януковича». Зокрема, він попросив запровадити санкції щодо посадовців «режиму Януковича» та накласти арешт на їхні незаконно набуті майно та кошти.

«В судовому засіданні оголошується перерва до 27 грудня 10.00», - сказав Садовський.

Суддя наголосив, що позиція суду залишається незмінною і клопотання захисту Тимошенко про закриття кримінальної справи ЄЕСУ буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.

Рішення Садовського прихильники Тимошенко зустріли скандуванням: «Ганьба!» та «Юлі – волю!». Такими ж вигуками прихильники проводили з зали судових засідань представників держобвинувачення.

Судове засідання тривало близько 35 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком засідання у справі ЄЕСУ у приміщенні суду Власенка двоє невідомих облили зеленкою. За відомостями «Батьківщини», вони затримані.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.