ЗМІ: Чорновол пов`язує побиття зі своєю професійною діяльністю (відео)

Про це Чорновол заявила в коментарі «5 каналу».

«У мене багато різних варіацій. Це могла бути моя робота з Автомайданом. Зокрема... перед інцидентом я була на маєтку Захарченка і була на маєтку Пшонки», – сказала вона.

На тему: Затримано третього підозрюваного у побитті Чорновол - міліція

«Далі це могло бути пов’язано з тим, що я нещодавно відкрила нове «Межигір’я» Януковича. Не те, яке у нього в селі Нові Петрівці, а ще одне, яке в Конча-Заспі, ще шикарніше, ніж старе, яке він вже побудував, там немає тільки оздоблення», – додала Чорновол.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово ”підрізав” невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 26 грудня, було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко 25 грудня повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу, двоє з них затримані.