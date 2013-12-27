В Чернівцях двоє нападників намагалися розгромити місцевий Євромайдан

Як повідомили кореспондентові УНІАН телефоном активісти Чернівецького осередку ВО "Свобода", які чергували на місцевому Майдані, двоє людей у лижних масках несподівано вискочили з білого легкового автомобіля «Фіат» і почали ламати студентський намет, після якого кинулися до партійних наметів ВО "Батьківщина" та ВО "Свободи".

Однак з іншого намету, який належить «обласному штабу опору диктатурі», встигли вискочити чергові і, після рукопашної сутички, затримали нападників. Інформації про постраждалих під час бійки наразі немає.

За даними активістів, зловмисників доставили до Шевченківського райвідділу міліції Чернівців, де їх допитують. До них нікого не пускають.

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У прес-службі УМВС України в Чернівецькій області УНІАН підтвердили, що такий факт мав місце, уточнивши, що особи нападників та їх мотиви зараз виясняються.

Також у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН помічник начальника УМВС, полковник міліції Іван Зайцев, заявив, що найближчим часом ЗМІ буде проінформовано про деталі інциденту.