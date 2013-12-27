Янукович доручив вдвічі збільшити розмір премії Шевченка

Згідно з документом, розмір премії має бути збільшено удвічі порівняно з 2013 роком, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Крім того, Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову забезпечити фінансування ремонтно-реставраційних робіт і робіт із реконструкції Національного музею Шевченка.

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Таке доручення глава держави надав під час проведення Ради регіонів 26 грудня.

2014 рік стане роком широкого святкування 200-річчя з дня народження Кобзаря. У рамках підготовки до святкування в Національному музеї Шевченка та його філіях у Києві тривають масштабні ремонтно-реставраційні роботи.

Доручення підписано у зв’язку з тим, що раніше, через зрив опозицією сесії Київради, на якому мали розглядатися питання бюджету міста, зокрема з фінансування робіт у музеї, виникла небезпека зриву графіка робіт. У зв'язку із ситуацією, що склалася, колектив музею звернувся до Президента з проханням не допустити зупинки робіт, наголосили у прес-службі.

«Як неодноразово зауважували представники влади, вже в березні відвідувачі зможуть побачити оновлений музей, який має відповідати всім сучасним стандартам. Заходи, в тому числі й міжнародні, заплановані відповідно до Указу Президента України Віктора Януковича №257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка» від 11 квітня 2012 року», - йдеться у повідомленні.

*** Національна премія імені Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року. Грошова частина премії у 2013 році становила 260 тис. грн.