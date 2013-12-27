Уряд витратить 3 млрд долл на соціальні виплати
14:30, 27 грудня 2013Політика
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Перший транш кредиту Росії у розмірі 3 млрд дол. Україна направить на соціальні виплати.
Азаров витратить перший транш кредиту Росії на соціальні виплати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в інтерв'ю провідним українським телеканалам.
«Перший транш нам довелося використати, щоб закрити всі соціальні виплати, по заробітній платі у нас були певні проблеми в кінці року», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у рамках передбачених 15 млрд доларів.
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