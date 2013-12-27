Уряд витратить 3 млрд долл на соціальні виплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в інтерв'ю провідним українським телеканалам.

«Перший транш нам довелося використати, щоб закрити всі соціальні виплати, по заробітній платі у нас були певні проблеми в кінці року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у рамках передбачених 15 млрд доларів.