Україна отримала перші $3 млрд російського кредиту

Росія придбала перший транш українських суверенних облігацій на суму $3 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з главою уряду України Миколою Азаровим.

"Вчора за моїм дорученням і на підставі підписаних документів нами був придбаний перший транш суверенних облігацій на суму $3 млрд, і вчора вони пішли в центральний банк України", - сказав Медведєв.

Як пише ИТАР-ТАСС, зі свого боку Азаров підтвердив, що "сьогодні Національний банк України, дійсно, отримав перший транш на свій рахунок".

"Наші рейтинги піднялися, і ми вийшли з тієї фінансової зони, де знаходилися раніше", - сказав Азаров на зустрічі з Медведєвим.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня за підсумками переговорів з українським колегою Віктором Януковичем президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить в українських цінних паперах $15 млрд з Фонду національного добробуту. Путін особливо підкреслив, що "це не пов'язано ні з якими умовами: підвищенням або пониженням, або заморожуванням соціальних стандартів, пенсій, допомог або зарплат".