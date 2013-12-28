Котенко розповів про обставини нападу на Чорновол (відео)

Про це він розповів під час технічної перерви в судовому засіданні в Печерському суді, яке транслює Громадське ТВ. пише Українська правда.

"Я продавав машину, приїхали покупці. Вони кілька днів тому мені дзвонили, і в той день в обід ми домовились зустрітися об 11 на верхній станції метро Хрещатик. Трохи подалі за автобусами", - розповів Котенко-молодший.

"Вони вийшли, сіли, показали права і гроші. Запропонували проїхатись. Я нічого не боюся. Мене спитали, чи можна сісти за кермо. Я сказав, що можна", - розповів він.

За його словами, тих людей звали Роман і Андрій. Їхніх прізвищ він не знає і раніше з ними знайомий не був. Він сів в авто ззаду.

На тему: Серед затриманих за побиття Чорновол точно є один винний, але не я - Храмцов

"Вони великі, думаю боксери. З поламаним носом був один - Андрій", - сказав Котенко.

"Ми доїхали до Бориспільської з Харківського шосе. Далі не знаю, нас хтось підрізав, не підрізав. Ми прослідували на бориспільську трасу, повернули праворуч там де приватний сектор. Проїхали по ньому. Ніхто не газував. Проїхали по ньому", - розповів Котенко-молодший.

"Я спитав, куди ми їдемо, вони сказали, що зараз виїдемо. Ми виїхали через заправку дуже швидко, доїхали до розвороту. Вони сказали, що зараз розвернемося і поїдемо назад", - розповів він.

"Я не знаю, хто кого підрізав, але точно був удар з правого боку. Ми когось, чи нас, я не знаю. Я почав кричати: Що ви робите, бо я подумав, що мене розводять, зараз висадять, скажуть, що машина побита, дадуть грошей і скажуть, йти звідти", - зазначив він.

"Я почав кричати, а мені ненормативною лексикою сказали сісти позаду. Я – звичайний хлопець, що я можу зробити. Я собі сів ззаду і за життя боявся", - зазначив Котенко.

Відповідаючи на питання, що було, коли вони вийшли з машини, як довго їх не було, Котенко відповів:

"Кілька секунд. Від 5 до 10 секунд. Потім вони сіли в машину зі словами: "Блін, тьолка. Тобі побили машину – зараз розберемось". Більше ані слова я не чув", - розповів він.

Відповідаючи на питання чи могли молоді люди за такий короткий період побити людину, він відповів:

"Такі як вони – могли. Я думаю, що вони боксери. Один з поламаним носом. Я можу описати їх ідеально, але ніхто не питав про них. Ну так коротко спитали, але без опису".

"Ми поїхали по трасі, я сидів ззаду, пригнувся і боявся, що мене висадять чи щось зі мною зроблять. Ми заїхали в Бровари з заднього боку. Люди вийшли, мовчки, і пішли. Я почав кричати, що буду в міліцію дзвонити, вони навіть не обернулись", - додав Котенко.

Він додав, що після цього поїхав до свого друга Андрія (Насіковського – ред.), де вони поговорили, і він ліг спати, а вранці близько 10 години Андрій викликав йому таксі.

Згідно з записами відеореєстратора з машини Тетяни Чорновол, в момент, коли з Porsche вийшли двоє хлопців, хтось кілька разів натискав на педаль гальм. Крім того машина поїхала вперед. При цьому Котенко стверджує, що сидів позаду. А в машині з ним були лише ті двоє молодих людей.