Одеська міліція визнала, що не допустила журналістів на суд над активістом Євромайдану

В Одесі міліція визнала, що не пропустила журналістів на слухання справи активіста партії «Демократичний Альянс» Олексія Чорного, затриманого вночі 25 листопада під час розгрому Євромайдану, через усне розпорядження судді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в заяві облУВС, яку оприлюднив відділ зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

«Під час розгляду у Приморському суді Одеси адміністративної справи стосовно затриманого за дрібне хуліганство і злісну непокору працівникам міліції Олексія Чорного, на вимогу свідків щодо небажання присутності в залі представників ЗМІ, суддя виніс усну ухвалу і заборонив допуск до зали засідань журналістів», - йдеться у заяві.

У міліції підкреслюють, що дії працівників міліції з недопущення на засідання представників ЗМІ пов'язані з виконанням даної ухвали.

Як повідомив депутат Одеської обласної ради Михайло Шмушкович (фракція ПР) у прямому ефірі місцевого телеканалу «Медіа-інформ», коли розпочалося слухання справи зі звинувачення Чорного, депутат, перебуваючи в коридорі, звернувся до майора міліції, який стояв біля дверей до зали засідань.

«Я його запитав, чи розуміє він, що своїми діями (недопуском журналістів і громадських діячів до зали – УНІАН) порушує чинне законодавство? Міліціонер нічого не відповідав. Наше «спілкування» затягнулося на 20 хвилин. Потім він мені відповів, мовляв, так, розуміє, що порушує закон», - розповів Шмушкович.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Приморський районний суд відмовився пропустити до зали засідання журналістів і громадських діячів на слухання у справі активіста партії «Демократичний Альянс» Чорного, затриманого вночі 25 листопада під час розгрому Євромайдану. Суд заарештував Чорного на 5 діб.

25 листопада близько 5.15 в Одесі було розігнано Євромайдан. За даними прес-служби місцевого Євромайдану, лідера «Демократичного Альянсу» в Одесі Чорного забрали до автозаку разом з двома соратниками, по дорозі до РВВС його було побито за те, що спробував знімати те, що відбувається, на телефон.

У міліції заперечують застосування фізичного насильства до активістів, і прокурор Одеської області В’ячеслав Трунов пообіцяв вжити відповідних заходи, якщо побиття Чорного буде доведено. Стосовно затриманих було складено адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До суду Чорного доставили тільки ввечері. Приморський районний суд відпустив двох затриманих активістів партії «Демократичний Альянс» Олексія Чорного і В’ячеслава Шкрибіляка і судове засідання переніс на 26 листопада. Раніше третій затриманий - Віталій Устименко – також пішов з будівлі суду додому.

26 листопада Приморський районний суд слухав справу лідера ”ДемАльянсу” в закритому режимі.

Активіст партії Кирило Філімонов, повідомив, що якщо Чорний залишиться на волі, то одразу після винесення ухвали суду відправиться до прокуратури, щоб написати у відповідній заяві «про всі порушення».