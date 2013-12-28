У Харкові на Євромайдані Луценка із дружиною облили зеленкою

У Харкові на Євромайдані опозиційного політика Юрія Луценка та його дружину, народного депутат Ірину Луценко облили зеленкою.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався на майданчику перед пам`ятником Шевченку, де щодня проходить місцевий Євромайдан.

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Луценка із дружиною спочатку облила жінка, а ще через кілька хвилин спробу облити опозиційних політиків повторив чоловік. Обох нападників затримали міліціонери.

Люди, які були на місці, почали вимагати від працівників міліції на місці скласти протокол. Учасники харківського Євромайдану навіть спробували прорватися до нападників. Сталося кілька сутичок.