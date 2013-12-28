Влада сфальсифікує майбутні президентські вибори - Луценко

Влада буде фальсифікувати президентські вибори в Україні, які повинні відбутися 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, переконання в цьому висловив опозиційний політик Юрій Луценко сьогодні під час виступу на харківському Євромайдані.

«Проблема в тому, що виборів у європейському значенні цього слова у нас не буде. Мафія не обирається, мафія захоплює владу і тримає всю країну. Повірити в те, що Янукович проведе вибори, неможливо», - сказав Луценко.

Політик висловив переконання, що влада використовуватиме технологію підкупу, а також розроблятиме силовий сценарій вирішення можливих конфліктів.

«Ми заглянули за лаштунки, за занавіс того сценарію виборів, який нам готував Янукович. За тими лаштунками ми побачили, що Януковича ІІ проголосить нам начальник «Беркуту». Ми всі сьогодні усвідомили, що технологією цієї влади будуть багнети спецназу і крадене бабло олігархів. Але ці дві технології не мають нічого спільного з демократичними виборами», - наголосив Луценко.

На його думку, зараз в Україні немає якісного закону про вибори та об’єктивної Центральної виборчої комісії.

Луценко підкреслив, що люди повинні будуть відстояти результати виборів, якщо вони будуть проведені.

«У день виборів повинно бути не тільки вкидання бюлетеня, але й вихід на вулиці всіх 80% українців, які обирають життя без Януковича, всіх 62%, які обирають життя за європейськими правилами», - наголосив Луценко.

Він закликав громадян для відстоювання своїх прав та ефективного координування дій вступати до громадського об’єднання «Майдан».