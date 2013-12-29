«Інтер» продовжить контракт із Шустером на наступний рік

Як повідомила «Телекритика» із посиланням на прес-службу телеканалу, деталі угоди буде оприлюднено на початку тижня.

Раніше повідомлялося, що формат шоу «Шустер live» буде змінено, чи виходитиме програма в прямому ефірі - наразі під питанням.

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У свою чергу голова правління «Інтера» Єгор Бенкендорф повідомив, що готовий буде надати коментарі не раніше понеділка.

Також стало відомо, що «Савік Шустер студія» офіційно звільнила майже всіх співробітників, контракти були розірвані за згодою сторін з 30 грудня 2013 року, усім звільненим запропоновано шукати нову роботу.