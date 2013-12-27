Шустер заперечує припинення співпраці "Інтером"
23:33, 27 грудня 2013Суспільство
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Ведучий програми "Шустер Live" Савік Шустер заявив, що не може підтвердити інформацію, опубліковану низкою ЗМІ, про те, що його студія припиняє співпрацю з телеканалом "Інтер".
Шустер каже, що з "Інтером" співпрацю не припиняє
Шустер уточнив, що остання у цьому році програма "Шустер Live" була 20 грудня і на нинішню п'ятницю ефір не планувався, пише Українська правда.
Як відомо, раніше директор "Національних інформаційних систем" Назім Бедіров, виконавчий директор Лаврентій Малазонія, Ігор Шувалов та журналіст Ольга Червакова пішли з каналу "Інтер". Повідомляється, що вони планують запустити новий телеканал.
Як відомо, в кінці листопада з програмою був пов'язаний скандал, тоді ефір "Шустер LIVE" раптово перервали російським серіалом.
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