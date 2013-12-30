МЗС: Серед загиблих в результаті теракту у Волгограді українців немає

Громадян України, за попередніми даними, немає серед загиблих і потерпілих у результаті двох терактів у Волгограді.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

На тему: Семеро постраждалих під час теракту у Волгограді везуть на лікування до Москви

"За попередніми даними, немає громадян України серед загиблих і потерпілих (під час теракту у понеділок), але інформацію продовжуємо уточнювати", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня сталися два теракти - на вокзалі і в тролейбусі. В цілому загинуло більш як 30 осіб, близько 70 поранено.