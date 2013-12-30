МЗС: Серед загиблих в результаті теракту у Волгограді українців немає
16:12, 30 грудня 2013Політика
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Українців, за попередніми даними, немає серед загиблих і потерпілих у Волгограді
Під час теракту у Волгограді українці не постраждали
Громадян України, за попередніми даними, немає серед загиблих і потерпілих у результаті двох терактів у Волгограді.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
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"За попередніми даними, немає громадян України серед загиблих і потерпілих (під час теракту у понеділок), але інформацію продовжуємо уточнювати", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня сталися два теракти - на вокзалі і в тролейбусі. В цілому загинуло більш як 30 осіб, близько 70 поранено.
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