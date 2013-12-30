У США помер мультимільярдер і головний спонсор Республіканської партії - ЗМІ

Він, зокрема, прагнув не допустити переобрання Барака Обами на другий президентський термін і з цією метою фінансував передвиборчу кампанію республіканців.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.Сіммонс помер у Медичному центрі при університеті Бейлора в Далласі.

Читайте також: Американські республіканці хочуть перешкодити закриттю Гуантанамо

Бізнесмен займав 40-е місце в списку найбагатших американських громадян. Він створив одну з найбільших аптечних мереж в США.

Останні роки життя він займався великими інвестиційними проектами, включаючи придбання збанкрутілих компаній і предметів антикваріату. Сіммонс пожертвував республіканцям десятки мільйонів доларів.