У США помер мультимільярдер і головний спонсор Республіканської партії - ЗМІ
21:47, 30 грудня 2013Політика
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У США у віці 82 років помер мультимільярдер Гарольд Сіммонс, який був головним спонсором Республіканської партії
Помер спонсор республіканців
Він, зокрема, прагнув не допустити переобрання Барака Обами на другий президентський термін і з цією метою фінансував передвиборчу кампанію республіканців.
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.Сіммонс помер у Медичному центрі при університеті Бейлора в Далласі.
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Бізнесмен займав 40-е місце в списку найбагатших американських громадян. Він створив одну з найбільших аптечних мереж в США.
Останні роки життя він займався великими інвестиційними проектами, включаючи придбання збанкрутілих компаній і предметів антикваріату. Сіммонс пожертвував республіканцям десятки мільйонів доларів.
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