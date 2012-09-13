Зварич: Переобрання Обами на другий термін – не найкращий варіант для України

Переобрання чинного Президента США Барака Обами на другий строк – не найкращий варіант для України, адже нинішня американська влада , зробила ставку на покращення стосунків із Росією за рахунок тих стратегічно-партнерських стосунків з Україною. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат Роман Зварич.

«Дуже багато буде залежати від того, хто переможе. Я дивлюся на рейтинги практично кожного дня і я бачу, що більшість з тих служб хто публікує результати своїх опитувань вказують на те, що Обама буде знову обраний Президентом. Я переконаний, що це для України не найкращий варіант. Бо мені видається, що ця Президентська Адміністрація, тобто влада у Вашингтоні, зробила ставку на покращення стосунків із Москвою за рахунок тих стратегічно-партнерських стосунків, які декларувалися по відношенню до України. За рахунок – я підкреслюю», - наголосив Зварич.