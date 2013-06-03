Американські республіканці хочуть перешкодити закриттю Гуантанамо

Голова комітету конгресу США з питань збройних сил Ховард Маккеон вніс сьогодні законопроект, який завадить планам президента Барака Обами закрити в'язницю на кубинській базі США в Гуантанамо, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на американські ЗМІ. Республіканці мають більшість у палаті представників конгресу.

На тему: Обама зняв мораторій на переведення ув'язнених з Гуантанамо в Ємен

Законопроект передбачає заборону на переведення ув'язнених за кордон. Переведення ув'язнених в інші країни, насамперед у Ємен, є основною частиною плану президента Барака Обами щодо поетапного закриття в'язниці, де часто без суду роками утримуються підозрювані в тероризмі.

Президент оголосив у травні в програмній промові, що в'язницю в перспективі потрібно закрити, а підозрюваних у тероризмі судитимуть у США. Тих, кому обвинувачення не пред'являються, президент пропонує передати в треті країни. З цією метою Обама оголосив про зняття мораторію на переведення ув'язнених з Гуантанамо в Ємен. В'язнів з в'язниці в кубинській затоці востаннє відправляли до Ємену в грудні 2009 року. В американських ЗМІ широко обговорювалася тема повернення звільнених в'язнів Гуантанамо до тероризму.

Обіцянка закрити в'язницю Обама дав ще під час передвиборної кампанії 2008 року. За його словами, необмежене за часом утримання підозрюваних під вартою, ставить під загрозу принцип верховенства закону.