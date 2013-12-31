Опозиція звинувачує ДАІ у незаконному зборі інформації про євромайданівців

Про це сказано у переданій агентству УНІАН заяві партії "УДАР".

«До Штабу національного спротиву надходить інформація, що працівники ДАІ без законних на те підстав зупиняють автотранспорт, що перевозить громадян України в Київ для участі у Євромайдані, та, посилаючись на дане їм розпорядження, збирають персональні дані перевізників», - зазначається у заяві.

Зокрема, наголошують у партії, зазначені факти мали місце у ніч на 31 грудня.

«Вбачається, що це черговий крок влади, спрямований на «самозбереження» та перешкоджання проведенню будь-яких мирних протестів. Очевидно, в подальшому слід очікувати репресій по відношенню до автоперевізників, які, незважаючи на системні залякування, все ще насмілюються везти людей на Євромайдан», - заявляють у партії.

В «УДАРі» нагадують, що Конституцією України гарантується свобода пересування, право громадян збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Водночас, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

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У партії наголошують, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. «Здійснення тиску, погроз учасникам мирного протесту та їхнім близьким родичам, ініціювання кримінальних справ – стандартні методи боротьби влади зі своїм народом з метою залякати, придушити вільний дух та не допустити громадян України до управління своєю країною», - заявляють в «УДАРі».