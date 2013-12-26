ДАІ перешкоджає роботі Майдану - "Свобода"

На заваді їм стали депутати-свободівці Ігор Мірошниченко, Олег Осуховський, Ігор Сабій та Олексій Кайда, повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

"Працівники Державтоінспекції затримали два автомобілі з припасами поблизу Михайлівської площі в Києві та без жодних пояснень причин затримання повідомили водіям, що проїзд до Майдану Незалежности заборонений. Окрім цього, працівники правоохоронних органів намагалися відібрати водійські посвідчення.

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Одночасно працівники столичної ДАІ не гребували незаконним блокуванням автотранспортних шляхів спецавтомобілем на вул. Малій Житомирській та неодноразово створювали аварійні ситуації, що загрожували життю та безпеці киян", - йдеться у повідомленні.

"Нинішня влада намагається будь-яким чином завадити функціюванню Майдану, бо розуміє, що це соціяльно-політичне явище просто неможливо спинити чи стримати. Тому я закликаю усіх небайдужих приходити на Майдан, адже наша сила – в єдності. Лише об'єднавшись ми переможемо", – прокоментував ситуацію народний депутат від ВО "Свобода" Олег Осуховський.