В МВС знову заявляють про скарги на Євромайдан

Про це повідомляє сайт МВС.

"До київської міліції продовжують надходити звернення громадян з приводу проведення в центральній частині столиці так званого «Євромайдану»", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за даними міліції, люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик.

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"Наразі зареєстровано нанесення тілесних ушкоджень, грабежі та крадіжка особистих речей", - заявили в установі.

За всіма повідомленнями проводиться перевірка, за кожним з яких буде дана правова оцінка.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомили, що святкування Нового року минуло без грубих порушень.