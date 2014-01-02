В МВС знову заявляють про скарги на Євромайдан
09:07, 02 січня 2014Політика
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За останній час Шевченківським райуправлінням МВС у Києві зареєстровано 17 повідомлень про протиправні дії мітингувальників Євромайдану
В МВС скаржаться на скарги на Євромайдан
Про це повідомляє сайт МВС.
"До київської міліції продовжують надходити звернення громадян з приводу проведення в центральній частині столиці так званого «Євромайдану»", - сказано в повідомленні.
Зокрема, за даними міліції, люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик.
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"Наразі зареєстровано нанесення тілесних ушкоджень, грабежі та крадіжка особистих речей", - заявили в установі.
За всіма повідомленнями проводиться перевірка, за кожним з яких буде дана правова оцінка.
Нагадаємо, раніше в МВС повідомили, що святкування Нового року минуло без грубих порушень.
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