Міліція не зафіксувала грубих порушень в ході святкування Нового року

Охорону громадського порядку забезпечували понад 12,6 тис. працівників органів внутрішніх справ.

Найбільш багатолюдні заходи відбулися на території Дніпропетровської області (у 43 заходах взяли участь 165 тис. осіб) та на Харківщині (майже 90 тис. осіб взяли участь у 34 урочистостях).

Грубих порушень громадського порядку під час проведення масових заходів не допущено.

1 січня 2014 року на території держави заплановано проведення понад 424 новорічних масових заходів за участю майже 290 тис. громадян.

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Працівники міліції звертаються до громадян з проханням зберігати спокій і дотримуватись закону, ставитися одне до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій по охороні правопорядку.