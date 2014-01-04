Більше тисячі осіб продовжують акцію протесту на Майдані Незалежності

На Майдані Незалежності продовжують мітингувати понад тисячу чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, у цей час мешканці Майдану займаються прибиранням, підмітають біля наметів, готують їжу. Біля сцени близько 200 людей дивляться концерт, що транслюється з екрану на сцені Майдану.

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Також на Майдані перебуває багато туристів, які роблять фото на згадку.