Більше тисячі осіб продовжують акцію протесту на Майдані Незалежності
12:51, 04 січня 2014Політика
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На Майдані Незалежності продовжують мітингувати понад тисячу осіб
На Майдані Незалежності продовжують мітингувати понад тисячу осіб
На Майдані Незалежності продовжують мітингувати понад тисячу чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, у цей час мешканці Майдану займаються прибиранням, підмітають біля наметів, готують їжу. Біля сцени близько 200 людей дивляться концерт, що транслюється з екрану на сцені Майдану.
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Також на Майдані перебуває багато туристів, які роблять фото на згадку.
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