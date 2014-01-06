Медики повідомляють, що Шумахер залишається в критичному стані
18:34, 06 січня 2014Політика
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Легендарний гонщик «Формули-1» Міхаель Шумах ер, як і раніше, залишається в критичному, але стабільному стані.
Міхаель Шумахер / Фото : svit24.net
Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на заяву медиків лікарні в Греноблі, де спортсмен проходить лікування.
При цьому медики відмовилися вдаватися в деталі про хід лікування гонщика і стан його здоров'я. Представник лікарні відзначив, що нових прес-конференцій найближчим часом не планується.
Як повідомлялося, катаючись на лижах у французькому Мерібелі 29 грудня, Шумахер впав і вдарився головою об камені. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, перебуває в одному з госпіталів Гренобля в стані коми.
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