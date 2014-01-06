Медики повідомляють, що Шумахер залишається в критичному стані

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на заяву медиків лікарні в Греноблі, де спортсмен проходить лікування.

При цьому медики відмовилися вдаватися в деталі про хід лікування гонщика і стан його здоров'я. Представник лікарні відзначив, що нових прес-конференцій найближчим часом не планується.

Як повідомлялося, катаючись на лижах у французькому Мерібелі 29 грудня, Шумахер впав і вдарився головою об камені. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, перебуває в одному з госпіталів Гренобля в стані коми.