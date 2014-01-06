Папа Римський провів урочисту месу, присвячену Богоявленню

Про це повідомляє «5 канал».

Саме це свято відзначають сьогодні католики. Служба пройшла в Соборі Святого Петра у Ватикані. Відвідали її тисячі вірян. Свято Богоявлення відзначають на честь трьох волхвів, що за біблійськими переказами першими прийшли привітати новонародженого Ісуса. Під час проповіді Понтифік розповів, чому волхви хотіли навчити всіх християн та привітав із Різдвом парафіян церков Східного Обряду.

«У цей день ми маємо відчувати близькість трьох мудреців, адже вони постійно перебувають з нами. Вони вчать нас не задовольнятися спокійним життям, а постійно боротися за добро, красу та правду. Всіх братів і сестер із Східних церков вітаю із Різдвом, яке вони святкуватимуть завтра», - зазначив Папа Римський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.

На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері має бути кутя та узвар.

А з першою зіркою вже можна колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.