Янукович закликає українців разом долати протиріччя і шукати шлях до миру

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, Глава держави, зокрема, сказав: «Шановні співвітчизники! Щиро вітаю вас із великим святом - Різдвом Христовим! У цей день світові явився Спаситель та заповів усім нам братолюбство та злагоду».

Він також зазначив, що «сьогодні наша велика родина - Український народ - просить Бога, аби він укріпив нас у вірі та єдності для побудови щасливої та заможної країни».

«У минулому році ми святкували 1025-ліття Хрещення Русі. Прийняття християнства сприяло духовному розвитку Українського народу. Воно стало фундаментом становлення нашої єдності та державності.

У світлий день Різдва Христового я закликаю усіх нас разом долати протиріччя і шукати шлях до миру та любові. Так, як нам заповідав це Спаситель. Нехай віра у Бога та власні сили укріпить нас», - додав Президент України.

А також побажав кожній українській родині щастя, радості та добробуту, і попросив у Всевишнього благословення для України. І завершив привітання словами «Христос народився! Славімо Його!»