Завтра на Прикарпатті та в Криму очікується до 10° тепла
12:48, 07 січня 2014Політика
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Завтра в Україні істотні опади не очікуються.
Криму буде тепло, фото Вікіпедія
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму до 5° тепла; вдень 2-7° тепла; на Прикарпатті та в Криму до 10° тепла.
У Києві та області у середу - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
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