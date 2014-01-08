Сенат США прийняв резолюцію на підтримку українського народу

Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у своєму Твіттері.

"Минулої ночі Сенат США прийняв резолюцію про підтримку українського народу", - сказано в повідомленні.

На тему: Опозиція просить США ввести санкції проти української влади

Зокрема, у тексті резолюції сенат США висловив підтримку народу України, закликав лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу до активної роботи над вирішенням політичної кризи в Україні, закликав українців продовжувати уникати насильства та "мови ненависті" антисемітського чи іншого характеру, закликав владу України відмовитися від використання сили проти мирних демонстрантів, засудив її використання 30 листопада, 1 та 11 грудня, нагадав українським можновладцям про можливість застосування до них санкцій у разі повторення таких дій.