Опозиція просить США ввести санкції проти української влади

Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк,

«Сьогодні ми втрьох (Яценюк, Кличко, і Тягнибок – УНІАН) звернулися до Конгресу Сполучених Штатів Америки, Сенату США через заступника Держсекретаря США, яка була тут на Майдані, передали листа на ім’я Президента Барака Обами про те, що український народ бореться за свою демократію.

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І ми звертаємося до американської Адміністрації, як до всього світу, підтримати реальними кроками нашу боротьбу за наші права і ввести санкції проти тих, хто бореться з власним народом, а це – режим цього президента (Віктора Януковича – УНІАН)», - сказав Яценюк.

Нагадаємо, масові акції прихильників євроінтеграції почалися в Україні 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося оформити на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. На Майдані Незалежності в Києві проходить безстрокова акція протесту.