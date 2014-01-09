Євромайдан вночі готувався до штурму, але інформація про водомети не підтвердилася

Проте представники Автомайдану оперативно перевірили інформацію, котра зʼявилася у соціальних мережах і виявилося, що в урядовому кварталі все спокійно: ні водометів, ні завеликої кількості силовиків не було помічено.

На тему: Сьогодні вночі "Беркут" штурмуватиме КМДА - опозиція

Вночі на Майдані відбулася мобілізація загонів самооборони. Було багато людей із палицями, в касках. Лунали чутки про 18 водометів на Грушевського, Інститутській, Городецького. Проте журналісти обійшли усі вулиці і ця інформація не підтвердилася, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що "Беркут" готується до штурму Київради сьогодні вночі.