Євромайдан вночі готувався до штурму, але інформація про водомети не підтвердилася
07:30, 09 січня 2014Політика
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В ніч на четвер зʼявилися чутки про велику вірогідність розгону Майдану, появу водометів, автобусів із "Беркутом" у повному бойовому спорядженні.
Вночі на Майдані готувалися до штурму / Фото : Instagram
Проте представники Автомайдану оперативно перевірили інформацію, котра зʼявилася у соціальних мережах і виявилося, що в урядовому кварталі все спокійно: ні водометів, ні завеликої кількості силовиків не було помічено.
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Вночі на Майдані відбулася мобілізація загонів самооборони. Було багато людей із палицями, в касках. Лунали чутки про 18 водометів на Грушевського, Інститутській, Городецького. Проте журналісти обійшли усі вулиці і ця інформація не підтвердилася, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що "Беркут" готується до штурму Київради сьогодні вночі.
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