СБУ затримала київського хакера під ніком "Stalin" за викрадення з банків понад $ 9 млн

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

Зокрема, за даними СБУ, він причетний до несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних систем однієї з іноземних банківських установ, в результаті чого в 2008 році було викрадено понад 9 млн дол.

Зазначається, що правопорушник був зареєстрований у мережі Інтернет під псевдонімами «4х4» та «Stalin».

В рамках кримінального провадження співробітники СБУ затримали 38-річного киянина. За місцем його проживання, у приватному будинку, було проведено обшук та вилучено спеціальне комп’ютерне обладнання і вогнепальну зброю.

Зловмисник також підозрюється у вчиненні протиправної діяльності, пов’язаної з виготовленням, продажем та використанням скімінгового обладнання (так званих накладок на банкомати), котрі використовують для отримання реквізитів платіжних карток для подальшого незаконного зняття коштів з банківських рахунків громадян України.

Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження за ч.4 ст.190 та ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України Службою безпеки України здійснюються слідчі дії, йдеться в повідомленні.